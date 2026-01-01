10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Schlauchaufroller und Pistole, grau-schwarz, auf Rädern.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 10/25-4 SXA Plus

    Bestellnummer: 1.286-955.0

    • Höchste Qualität, ergonomisches Handling und maximale Leistung
    • Messing-Zylinderkopf, Edelstahlkolben, Druckabschaltung, LED-Anzeige
    • 20 m HD-Schlauch, EASY!Force Advanced, 1050-mm-Strahlrohr, Vibrasoft-Rotordüse
    Angebot anfordern