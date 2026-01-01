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    Hochdruckreiniger HD 1050 De | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit schwarzem und rotem Motor, montiert auf einem rollbaren Gestell mit Griff und Schlauch.

    Hochdruckreiniger

    HD 1050 De

    Bestellnummer: 1.810-973.0