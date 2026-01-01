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    Hochdruckreiniger HD 13/18-4 S Plus | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und Rädern, ausgestattet mit einem Handgriff und einer Pistole.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 13/18-4 S Plus

    Bestellnummer: 1.286-961.0

    • Platzsparendes Uprightdesign
    • Ausgezeichnete Schwemmwirkung
    • LED-Betriebszustandsanzeige
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