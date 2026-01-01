Hochdruckreiniger HD 13/18-4 S Plus | Kärcher

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 13/18-4 S Plus ist ideal für ergonomisches und anwenderfreundliches Arbeiten geeignet. Mithilfe der Kärcher EASY!Force Advanced-Pistole lässt er sich ohne Haltekräfte komfortabel bedienen. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. Die Druckreduktion ermöglicht eine schnelle Reaktion auf empfindliche Untergründe – ohne Düsenwechsel. Zusätzlich reduziert die Vibrasoft-Rotordüse Vibrationen am Strahlrohr erheblich. Assistenzsysteme und eine LED-Statusanzeige erleichtern die Bedienbarkeit. Ausgewählte Materialien sorgen für höchste Qualität im Inneren des Superklasse-Geräts. Eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und einem Zylinderkopf aus Messing arbeiten neben einem langsam laufenden 4-poligen Motor mit Wasser- und Luftkühlung. Integrierte Rahmenträger aus Aluminium bilden ein leichtes, robustes Chassis mit der Möglichkeit zur Kranverladung. Für ein kompaktes und mobiles Design werden Motor- und Pumpeneinheit nach dem Uprightkonzept vertikal verbaut. Ergänzt wird die Maschine durch weitere Möglichkeiten der Zubehöraufbewahrung in Form einer Kängurutasche und einstellbaren Haken.

Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit Geringe Standfläche und platzsparende Außenmaße. Leicht zu manövrieren und zu transportieren. Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts. Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Hohe Leistung bei hoher Effizienz. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur. Ergonomischer Vibrasoft-Dreckfräser Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %. Reduziert Lautstärke und Geräuschpegel. Ermöglicht kraftsparendes und längeres Arbeiten mit der Rotordüse. Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung. Abschaltung bei Über-/Unterspannung. Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall. Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort Schwenkbarer Pumpenkopf. Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal. Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank. Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte. Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze. Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen Kängurutasche. Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel. Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.