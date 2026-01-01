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    Hochdruckreiniger HD 13/18-4 S ST Classic | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit schwarzem Rahmen, gelben Details, Hochdruckpistole und langem Schlauch auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 13/18-4 S ST Classic

    Bestellnummer: 1.367-413.0

    • Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor
    • Einfache Installation, Bedienung und Wartung des Geräts
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