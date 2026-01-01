Hochdruckreiniger HD 13/18-4 S ST Classic | Kärcher

Besonders einfach zu bedienen, sehr robust konstruiert und ideal für harte, stationäre Dauereinsätze geeignet: der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 13/18-4 S St Classic von Kärcher. Das Gerät entwickelt aus 8,8 kW Motorleistung bis zu 180 Bar Arbeitsdruck und bietet eine stündliche Schwemmleistung von 1.300 Litern. Pistole, Lanze, 10 Meter Hochdruckschlauch sowie Powerdüse sind serienmäßig mit dabei und jeweils mit unserem innovativen EASY!Lock-Schnellverschluss für ein komfortables und schnelles Handling ausgestattet. Für höchste Zuverlässigkeit sorgen die einfach einzustellende, starke Kurbelwellenpumpe mit einem Zylinderkopf aus hochwertigem Messing sowie der langsam laufende, 4-polige Motor mit automatischer Abschaltung und Luft- und Wasserkühlung für einen ausdauernden und langlebigen Betrieb. Ein einfach zu reinigender Wasserfilter schützt die Pumpe dabei wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Routinemäßig anfallende Service- und Wartungsarbeiten sind beim HD 13/18-4 S St Classic genauso schnell erledigt wie die Montage seines sehr stabilen Stahlrahmens an der Wand oder am Boden.

Leistungsstarke und robuste Kurbelwellenpumpe mit Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit Keramikhülsen Hohe Leistung bei hoher Effizienz. Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur. Robuste, stationäre Konstruktion Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen. Robuster Stahlrohrrahmen schützt alle Komponenten. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör. Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel. Robustes und langlebiges Zubehör. Einfach zu bedienen Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer. Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit. Für hohe Leistung und geringe Wartungskosten. Übersichtliches Maschinenkonzept Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe. Druck und Wassermenge lassen sich direkt an der Pumpe einstellen. Füllstand und Qualität des Öls lassen sich einfach mithilfe von Schauglas und Peilstab ablesen. Intuitive Bedienung und einfache Wartung Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen. Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung. Einfache Bedienung. Hohe Flexibilität Reichhaltiges Zubehör für vielfältige Anwendungen. Das umfangreiche Zubehörangebot ermöglicht ergonomische und ökonomische Reinigungslösungen in vielen Bereichen. Minimaler Montageaufwand.