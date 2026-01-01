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    Hochdruckreiniger HD 13/18-4 SX Plus | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Schlauchrolle und gelbem Griff, auf zwei Rädern.

    Hochdruckreiniger

    HD 13/18-4 SX Plus

    Bestellnummer: 1.286-936.0