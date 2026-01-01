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    Hochdruckreiniger HD 16/15-4 Cage Plus | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger auf einem Metallrahmen mit Rädern, graue und gelbe Akzente, seitliche Ansicht.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 16/15-4 Cage Plus

    Bestellnummer: 1.353-905.0

    • Ideal für Aufgaben, die eine hohe Wassermenge erfordern
    • Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, pannensichere Räder, Druckabschaltung
    • 15 m HD-Schlauch, EASY!Force Advanced, 1050-mm-Strahlrohr, Powerdüse, Rotordüse
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