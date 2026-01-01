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    Hochdruckreiniger HD 16/15-4 Cage Plus | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit robustem Gestell, zwei Rädern und gelbem Griff. Schwarze und graue Farbtöne dominieren das Design.

    Hochdruckreiniger

    HD 16/15-4 Cage Plus

    Bestellnummer: 1.367-100.0