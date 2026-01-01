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    Hochdruckreiniger HD 17/12-4 St H | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger in Edelstahlgehäuse mit gelben Bedienelementen und Lüftungsschlitzen.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 17/12-4 St H

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.524-969.0

    • 4-poliger luftgekühlter Motor und robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
    • Einfache Installation, Bedienung und Wartung des Geräts
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