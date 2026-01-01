Hochdruckreiniger HD 17/12-4 St H | Kärcher

Unser stationärer Kaltwasser-Hochdruckreiniger ist mit 1700 l/h und einem Druck von 120 Bar leistungsstark und bietet perfekte Voraussetzungen für den Dauereinsatz unter harten Arbeitsbedingungen, etwa in der Lebensmittelindustrie. Im Wasserzulauf ist eine Temperatur von bis zu 85 °C möglich. Sowohl die Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf als auch das Gehäuse und der Rahmen aus Edelstahl sorgen für Robustheit. Der Hochdruckreiniger enthält einen Wasservorlagebehälter mit Trockenlauf- und Entkalkungsschutz, der Leerstand für den Entkalkungsschutz wird angezeigt. Darüber hinaus kann Reinigungsmittel angesaugt und über ein Ventil dosiert werden, auch hier ist eine Leermeldeanzeige vorhanden. Der 4-polige, langsam laufende E-Motor garantiert eine lange Standzeit. Sowohl die Installation als auch die Bedienung und Wartung sind anwenderfreundlich gestaltet. Um eine hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten, ist das Gerät mit elektronischer Überwachung ausgestattet. Abgerundet wird das Produkt mit umfassendem Zubehör, das an jeder Entnahmestelle ausgewählt werden kann: Manometer, Stundenzähler, Ansaugung für zweites Reinigungsmittel, automatische Druckentlastung und Fernbedienungen.

Qualitativ hochwertige Ausstattung Vorlagebehälter mit Ventil, Entkalkungs- und Trockenlaufschutz. Sehr robuster Rahmen und Abdeckung aus Edelstahl. Vordruckpumpe für Zulauftemperaturen bis 85 °C. Langlebig und robust Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit. 4-poliger, langsam laufender Elektromotor garantiert eine längere Standzeit. Vorbeugung gegen Kalkablagerungen. Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit Abschalten bei Wassermangel, LEDs: Bereitschaft, Service, Fehler. Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall. Abschaltung bei Über-/Unterspannung. Einfache Bedienung Nur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten. Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig. LED-Leuchten zeigen den Status der wichtigsten Gerätefunktionen an Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen Manometer und Betriebsstundenzähler sind optional erhältlich. Eine automatische Druckentlastung ist optional verfügbar. Optional können Fernbedienungen direkt an der Entnahmestelle eingesetzt werden. Reinigungsmittelansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige Das Ansaugsystem für das Reinigungsmittel mit Dosierventil und Leermeldeanzeige ist Teil der hochwertigen Standardausstattung. Optional: zweite Ansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige. Reinigungsmitteldosierung auf der Saugseite. Robuste Ausführung erlaubt auch härtere Einsätze Für den täglichen Einsatz geeignet. Der Einsatz heißen Wassers steigert die Reinigungseffizienz erheblich. Ideal für Langzeiteinsätze Großer Wasserfilter integriert Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten. Großer Wasserfeinfilter für einen optimalen Schutz der Pumpe. Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen. Jederzeit schnell einsatzbereit Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte. Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt. Fixe Installation ohne Gefahren: keine Schmutzverschleppung oder lose Schläuche Einfache Installation und Wartung Im Servicefall sind alle Komponenten einfach und schnell zugänglich. Schnelle und einfache Installation spart Montagekosten. Anzeige von Fehlercodes und Status, erleichtert den Service