Hochdruckreiniger HD 20/15-4 Cage Plus | Kärcher

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Hochdruckreiniger
Bestellnummer: 1.353-906.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Fördermenge (l/h)
500 - 2000
Zulauftemperatur (°C)
60
Arbeitsdruck (bar / MPa)
30 - 150 / 3 - 15
Max. Druck (bar / MPa)
190 / 19
Anschlussleistung (kW)
11.5
Anschlusskabel (m)
5
Farbe
Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
118
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
127.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
957 x 686 x 1080
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete