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    Hochdruckreiniger HD 25/15-4 Cage Plus | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger auf einem Metallrahmen mit Rädern, graue und gelbe Akzente, seitliche Ansicht.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 25/15-4 Cage Plus

    Bestellnummer: 1.353-907.0

    • Pannensichere Räder für höchste Mobilität
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