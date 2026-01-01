Hochdruckreiniger HD 25/15-4 St Classic | Kärcher

Der stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 25/15-4 St Classic ist für Betriebe mit konstantem und hohem Reinigungsbedarf konzipiert. Mit einem Arbeitsdruck von 150 bar und einer Fördermenge von 2500 l/h bietet er optimale Voraussetzungen für den Dauereinsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Dank der hohen Durchflussmenge kann das Gerät von bis zu 3 Anwendern gleichzeitig genutzt werden. Die robuste Bauweise mit Kurbelwellenpumpe und Messing-Zylinderkopf sowie einem Rahmen aus Edelstahl garantiert eine lange Lebensdauer. Der langlebige, langsam laufende 4-polige E-Motor mit Sanftanlauf ist für den Dauereinsatz ausgelegt. Ein integriertes Display zeigt Betriebsparameter, Fehlermeldungen und Wartungshinweise an. Zwei Wasservorlagebehälter sichern eine konstante Wasserzufuhr und Trockenlaufschutz der Pumpe. Verkalkungsschutz, Manometer und ein Betriebsstundenzähler sind in der Standardausführung enthalten. Die einfache Installation, der geringe Wartungsbedarf und die intuitive Bedienung sorgen für einen zuverlässigen, effizienten Einsatz. Das Gerät eignet sich ideal für Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Transport, Kommunen sowie die Landwirtschaft.

Gleichzeitige Nutzung durch bis zu 3 Anwender möglich Höhere Produktivität und Zeitersparnis durch parallele Reinigungsaufgaben mehrerer Mitarbeiter. Einsparung von Investitions- und Wartungskosten durch ein zentrales, leistungsstarkes Gerät für Mehrfachbetrieb statt mehrerer Hochdruckreiniger. Kürzere Rüstzeiten, durch sofort einsatzbereite Entnahmestellen ohne Aufbau oder Anschluss. Robust und zuverlässig für härteste Einsätze Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit. Langsam laufende Industriepumpe 4-polige langsame Elektromotoren mit Soft-Starter garantieren lange Standzeiten. Qualitativ hochwertige Ausstattung Zwei Vorlagebehälter mit Schwimmerventil, Trockenlaufschutz, Überwachung der Temperatur im Wasserzulauf sowie Entkalkungsschutz. Integrierter Betriebsstundenzähler und Manometer. Robuster Edelstahlrahmen, korrosionsbeständig, langlebig und hygienisch. Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch Edelstahl, Messing und robuste Konstruktion für Dauereinsatz, minimale Ausfälle und geringer Wartungsaufwand. Hohe Effizienz, dank konstanter Reinigungsleistung und geringen Rüstzeiten durch feste Installation. Langfristige Kostenersparnis, durch lange Lebensdauer und geringe Reparaturkosten. Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen Eine automatische Druckentlastung ist optional verfügbar. Optional kann das Gerät mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Jederzeit schnell einsatzbereit Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt. Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte. Maschine ist immer einsatzbereit für höchste Produktivität und Flexibilität. Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit Automatische Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall. Automatische Abschaltung bei Über- oder Unterspannung. Schutz der Pumpe vor Trockenlauf. Einfache Bedienung 1-Schalter-Bedienung. Flexibilität bei der Bedienung, durch Fernbedienungsanschluss und Steuerung von 6 Entnahmestellen. LED-Display mit Anzeige von Betriebszustand, Störungen und anstehender Pumpenwartung. Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit Minimale Ausfallzeiten dank guter Zugänglichkeit aller Komponenten. Weniger Stillstand und längere Produktivität, dank schneller Routinewartungen und Reparaturen. Geringere Betriebskosten durch reduzierte Reparaturkosten. Flexibel und vielseitig Hohe Produktivität, dank gleichzeitiger Nutzung durch mehrere Anwender an verschiedenen Einsatzorten. Flexibilität bei steigenden Anforderungen, durch neue, integrierbare Entnahmestellen.