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    Hochdruckreiniger HD 25/15-4 St Classic | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit schwarzem Gehäuse und gelbem Logo, montiert auf einer Metallplatte, mehrere Schläuche angeschlossen.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 25/15-4 St Classic

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.509-911.0

    Der Kärcher HD 25/15-4 St Classic ist für intensiven Dauereinsatz konzipiert. Er bietet 150 bar Druck, 2500 l/h Fördermenge und kann von bis zu 3 Anwendern gleichzeitig genutzt werden.
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