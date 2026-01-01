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    Hochdruckreiniger HD 25/15-4 St | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Edelstahlgehäuse, gelbem Bedienfeld und Lüftungsschlitzen. Kabelanschluss an der Seite.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 25/15-4 St

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.509-912.0

    Der Kärcher HD 25/15-4 St ist für intensiven Dauereinsatz konzipiert. Er bietet 150 bar Druck, 2500 l/h Fördermenge und kann von bis zu 3 Anwendern gleichzeitig genutzt werden.
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