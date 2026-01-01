Hochdruckreiniger HD 25/15-4 St | Kärcher

Der stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 25/15-4 St ist für Betriebe mit konstantem und hohem Reinigungsbedarf konzipiert. Mit einem Arbeitsdruck von 150 bar und einer Fördermenge von 2500 l/h bietet er optimale Voraussetzungen für den Dauereinsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Dank der hohen Durchflussmenge kann das Gerät von bis zu 3 Anwendern gleichzeitig genutzt werden. Die robuste Bauweise mit Kurbelwellenpumpe und Messing-Zylinderkopf sowie einem Rahmen und einer Abdeckung aus Edelstahl garantiert eine lange Lebensdauer. Der langlebige, langsam laufende 4-polige E-Motor mit Sanftanlauf ist für den Dauereinsatz ausgelegt. Ein integriertes Display zeigt Betriebsparameter, Fehlermeldungen und Wartungshinweise an. Zwei Wasservorlagebehälter sichern eine konstante Wasserzufuhr und Trockenlaufschutz der Pumpe. Verkalkungsschutz, Manometer und ein Betriebsstundenzähler sind in der Standardausführung enthalten. Die einfache Installation, der geringe Wartungsbedarf und die intuitive Bedienung sorgen für einen zuverlässigen, effizienten Einsatz. Der HD 25/15-4 St eignet sich ideal für Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Transport, Kommunen sowie die Landwirtschaft.

Robust und zuverlässig für härteste Einsätze Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit. Langsam laufende Industriepumpe 4-polige langsame Elektromotoren mit Soft-Starter garantieren lange Standzeiten. Intuitive und einfache Bedienung LED-Display mit Anzeige von Betriebszustand, Störungen und anstehender Pumpenwartung. Praktischer Drehschalter zum Ein-/Ausschalten. Flexibilität bei der Bedienung, durch Fernbedienungsanschluss und Steuerung von 6 Entnahmestellen. Qualitativ hochwertige Ausstattung Betriebszeit und Druck jederzeit sichtbar dank integriertem Betriebsstundenzähler und Manometer. Sehr robuster Rahmen und Abdeckung aus Edelstahl. Korrosionsbeständig, langlebig und hygienisch, ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Zwei Vorlagebehälter mit Schwimmerventil, Trockenlaufschutz, Überwachung der Temperatur im Wasserzulauf sowie Entkalkungsschutz. Jederzeit schnell einsatzbereit Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt. Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte. Maschine ist immer einsatzbereit für höchste Produktivität und Flexibilität. Gleichzeitige Nutzung durch bis zu 3 Anwender möglich Keine Rüstzeiten dank sofortigem Reinigungsstart an den Entnahmestellen. Höhere Produktivität und Zeitersparnis durch parallele Erledigung von Reinigungsaufgaben mehrerer Mitarbeiter. Einsparung von Investitions- und Wartungskosten durch ein zentrales, leistungsstarkes Gerät für Mehrfachbetrieb statt mehrerer Hochdruckreiniger. Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall. Schutz gegen Über- und Unterspannung. Schutz der Pumpe vor Trockenlauf. Für harte Einsätze entwickelt Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch Edelstahl, Messing und robuste Konstruktion für Dauereinsatz, minimale Ausfälle und geringer Wartungsaufwand. Reinigungsleistung und geringe Rüstzeiten durch die feste Installation steigern die Produktivität. Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer und geringe Reparaturkosten für einen dauerhaft wirtschaftlichen Betrieb. Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit Minimale Ausfallzeiten dank guter Zugänglichkeit aller Komponenten. Weniger Stillstand und längere Produktivität, dank schneller Routinewartungen und Reparaturen. Geringere Betriebskosten durch reduzierte Reparaturkosten. Flexibel und vielseitig Passendes Zubehör für jede Arbeitsstelle und jede Anwendung kann individuell aus dem Hochdrucksortiment von Kärcher ausgewählt werden. Flexibler Einsatz, durch neue Entnahmestellen für zusätzliche Bereiche und höhere Reinigungsanforderungen. Hohe Produktivität, dank gleichzeitiger Nutzung durch mehrere Anwender an verschiedenen Einsatzorten. Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen Eine automatische Druckentlastung ist optional verfügbar. Optional können Fernbedienungen direkt an der Entnahmestelle eingesetzt werden.