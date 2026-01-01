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    Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp Pack Plus | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger, grau mit gelben Akzenten, auf Rädern, mit Griff und Pistole.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 4/11 C Bp Pack Plus

    Bestellnummer: 1.520-925.0

    • Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
    • Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
    • Zwei leistungsstarke 36-Volt-Lithium-Ionen Akkus im Lieferumfang enthalten