Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp Pack Plus | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Hochdruckreiniger
Bestellnummer: 1.520-925.0
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Fördermenge (l/h)
320 - 400
Zulauftemperatur (°C)
60
Arbeitsdruck (bar / MPa)
70 - 110 / 7 - 11
Max. Druck (bar / MPa)
150 / 15
Anschlussleistung (kW)
1.6
Wasserzulauf
3/4″
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
36
Kapazität (Ah)
7.5
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
2
Laufzeit je Akkuladung (min)
30
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
58 81
Ladestrom (A)
6
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Kabellänge Ladegerät (m)
1.2
Farbe
Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
26.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
31.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
380 x 370 x 930
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete