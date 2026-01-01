Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp Pack Plus | Kärcher

Unser HD 4/11 C Bp Battery ist mit 2 extrem leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus ausgerüstet und damit der erste akkubetriebene Hochdruckreiniger von Kärcher, der auf Profiniveau arbeitet. Die Akkus unserer 36-Volt-Akku-Plattform garantieren eine hervorragende Reinigungsleistung, lange Einsatzzeiten und sind kompatibel mit anderen Geräten aus der gleichen Reihe. Der HD 4/11 C Bp ist ideal überall dort geeignet, wo externe Stromquellen nicht zur Verfügung stehen, wie es bei kommunalen Aufgaben, im Landschaftsbau oder im Arbeitsbereich von Hausmeistern häufig vorkommt. Ebenfalls von Vorteil: Der hochmobile Hochdruckreiniger ist sowohl für den stehenden als auch für den liegenden Betrieb geeignet. Darüber hinaus überzeugt er mit hochwertigen Komponenten wie einem Messing-Zylinderkopf, automatischer Druckentlastung, der EASY!Force-Hochdruckpistole, den EASY!Lock-Schnellverschlüssen und einer raffinierten Zubehöraufbewahrung. Bei leichteren Verschmutzungen bietet sich die Zuschaltung der eco!efficiency-Stufe an, um die Reinigungsleistung zu reduzieren und so die Akkulaufzeit auf bis zu 34 Minuten zu verlängern.

36-Volt-Akku-Plattform Hohe Reinigungsleistung und lange Laufzeiten. Kompatible Akkus über mehrere Geräteklassen hinweg. Zeitsparendes Schnellladegerät. Sparsame und wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe Spart Energie und verlängert die Laufzeit des Akkus. Reduzierte Reinigungsleistung für leichtere Verschmutzungen. Qualität Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer. Hochwertiger Messing-Zylinderkopf. Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser. Mobilität Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport. Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel. Stehender und liegender Betrieb möglich. Höchstmögliche Flexibilität. Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen. Kürzere Rüstzeiten, da die Verlegung von Stromkabeln entfällt. Unter Zuhilfenahme eines Ansaugschlauchs für externe Wasserquellen ist auch ein komplett autarkes Arbeiten möglich.