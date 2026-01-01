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    Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp Plus | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger, grau mit gelben Akzenten, auf Rädern, mit Griff und Pistole.

    Hochdruckreiniger

    HD 4/11 C Bp Plus

    Bestellnummer: 1.520-928.0