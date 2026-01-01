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    Hochdruckreiniger HD 5/11 C | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger HD 5/11 C, grau, mit gelben und schwarzen Bedienelementen, auf zwei Rädern, mit Griff und Sprühlanze.

    Hochdruckreiniger

    HD 5/11 C

    Bestellnummer: 1.520-100.0