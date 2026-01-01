Hochdruckreiniger HD 5/11 E Classic | Kärcher

Dieser Hochdruckreiniger präsentiert sich als kompaktes Gerät mit einer 840 Millimeter langen Edelstahllanze, das durch einfache Handhabung und hohe Robustheit überzeugt. Sein Einsatzgebiet ist die einfache, gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen sowie von Hof und Garten. Es umfasst einen Messing-Zylinderkopf und einen hochwertigen Stahlgewebeschlauch, wodurch niedriger Verschleiß und hohe Langlebigkeit erzielt werden. Das automatische Druckentlastungssystem sorgt für den Schutz der Komponenten, verlängert die Lebensdauer und reduziert Reparatur- und Wartungskosten. Die integrierte Home-Base dient zur praktischen Aufbewahrung der Düsen. Abgerundet wird dieses umfassende Gesamtpaket durch die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, die eine erheblich schnellere Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverschlüssen ermöglichen.

Geringer Verschleiß und hohe Lebensdauer Hochwertiger Messing-Zylinderkopf. Keramikbeschichtete Edelstahlplunger. Automatische Druckabsenkung. Hochwertiges Zubehör 840 mm lange Edelstahllanze. Robuster Gummischlauch mit Stahlgewebearmierung. Profi-Hochdruckpistole mit Edelstahlventil. Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten Aufnahme zur Düsenaufbewahrung. Integrierte Kabelhaken. Lanzenhalter. EASY!Lock-Schnellgewinde Kurze Rüstzeiten (Auf- und Abbau). Schneller Zubehörwechsel. Intuitive Bedienung.