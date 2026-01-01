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    Hochdruckreiniger HD 5/11 E Classic | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Schlauch und Pistole, grau-schwarz, auf zwei Rädern, vor weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 5/11 E Classic

    Bestellnummer: 1.520-800.0

    • Langlebiger Messing-Zylinderkopf und keramikbeschichtete Edelstahlplunger
    • Hochwertiges Zubehör
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