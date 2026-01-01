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    Hochdruckreiniger HD 5/13 EX EB + Foam Classic | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Schlauchrolle und Pistole, schwarz-gelb, auf Rädern.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

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    Hochdruckreiniger

    HD 5/13 EX EB + Foam Classic

    Bestellnummer: 1.520-830.0

    • Anniversary Edition
    • eco!Booster
    • Schaumlanze