Hochdruckreiniger HD 5/13 EX Plus+FR Classic | Kärcher

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Hochdruckreiniger
Bestellnummer: 1.520-832.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Fördermenge (l/h)
500
Zulauftemperatur (°C)
60
Arbeitsdruck (bar)
130
Max. Druck (bar)
170
Anschlussleistung (kW)
2.7
Anschlusskabel (m)
5
Düsengröße
034
Wasserzulauf
3/4″
Mobilität
Fahrbar
Gewicht ohne Zubehör (kg)
21
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
30.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
334 x 366 x 954
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete