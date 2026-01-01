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    Hochdruckreiniger HD 5/13 EX Plus+FR Classic | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Zubehör, graues Gehäuse, gelbe Akzente, auf Rädern, mit Schlauch und Pistole.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 5/13 EX Plus+FR Classic

    Bestellnummer: 1.520-832.0

    • Robustes, kompaktes Gerät, einfach zu bedienen
    • Messing-Zylinderkopf, Schlauchtrommel, Zubehöraufbewahrung
    • 8 m HD-Schlauch, Powerdüse, Rotordüse, Flächenreiniger
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