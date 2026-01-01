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    Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Schlauchaufroller, graues Gehäuse, gelbe Akzente, zwei Räder für Mobilität.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 5/15 CX Plus + FR Classic

    Bestellnummer: 1.520-934.0

    • Automatische Druckentlastung
    • Für stehenden und liegenden Betrieb
    • Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
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