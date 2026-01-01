Hochdruckreiniger HD 6/13 C Plus + FR Classic | Kärcher

Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 6/13 C Plus + FR Classic besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb. Das Gerät ist mit einer raffinierten Zubehöraufbewahrung ausgestattet und verspricht dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung eine hohe Lebensdauer. Gleichzeitig kann es auch mit innovativen Neuentwicklungen überzeugen, die den Arbeitskomfort für den Anwender nachhaltig steigern, indem sie ermüdungsfreies Arbeiten und ein zeitsparendes Auf- und Abrüsten ermöglichen. Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft auf null, während die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit erlauben. Ein insgesamt schlüssiges Ausstattungspaket für hervorragende Reinigungsergebnisse, bei hohem Komfort und langer Lebensdauer.

Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole. EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt. Mobilität Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport. Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel. Kompakte Bauweise. Flexibilität Stehender und liegender Betrieb möglich. Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität. Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung. Qualität Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer. Hochwertiger Messing-Zylinderkopf. Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser. Zubehöraufbewahrung Verschraubung (M 18 × 1,5) zur Aufbewahrung eines Flächenreinigers direkt am Gerät. Praktische Düsenfächer für Dreifachdüse und Rotordüse. Gummiband zur Fixierung des HD-Schlauchs.