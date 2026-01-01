10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Hochdruckreiniger HD 6/15 C Plus | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit gelben und schwarzen Akzenten, aufrecht stehend, mit Rädern und Kabelhalterung.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 6/15 C Plus

    Bestellnummer: 1.520-891.0

    • Automatische Druckentlastung
    • Für stehenden und liegenden Betrieb
    • Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
    Angebot anfordern