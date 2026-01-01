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    Hochdruckreiniger HD 6/15 M St | Kärcher

    Grauer Kärcher Hochdruckreiniger mit gelbem Drehknopf und Anschlüssen, seitlich das Kärcher-Logo.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 6/15 M St

    Bestellnummer: 1.150-950.0

    • 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben
    • Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
    • Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz