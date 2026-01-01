Hochdruckreiniger HD 6/15 M St | Kärcher

Die neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ist das Herzstück unserer leistungsstarken Motor-/Pumpeneinheit HD 6/15 M St mit Wechselstrommotor. Sie ermöglicht eine um bis zu 20 Prozent gesteigerte Energieeffizienz und Reinigungsleistung, garantiert hohe Standzeiten und sorgt mühelos für einen Arbeitsdruck von 150 Bar. Zum Schutz der Pumpe ist ein Wasserfeinfilter, der zuverlässig Schmutzpartikel aus dem Brauchwasser entfernt, eingebaut. Auch die automatische Druckentlastung schützt Pumpe und weitere Hochdruckkomponenten vor möglichen Belastungen im Stand-by-Betrieb. Darüber hinaus ist das Mittelklassegerät extrem service- und anwenderfreundlich aufgebaut, sodass alle wichtigen Komponenten einfach erreicht werden können. Ob stehender und liegender Betrieb: Für eine einfache vertikale Montage an Wänden (oder horizontal als Einbaugerät) befindet sich eine clevere 3-Punkt-Aufnahme auf der Geräterückseite.

Qualitativ hochwertige Ausstattung Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer. Leistungsstarker, 2-poliger, luftgekühlter Elektromotor. Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing. Flexibler Betrieb Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt. Vorbereitet für stationären Betrieb Einfache und robuste 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung auf der Geräterückseite. Sehr platzsparende, kompakte Bauweise. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten. Vorbildliche Servicefreundlichkeit Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite. Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube. Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser. Gesteigerte Energieeffizienz Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten. 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz.