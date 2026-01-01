Hochdruckreiniger HD 7/14-4 M Plus | Kärcher

Unser mobiler und unbeheizter Hochdruckreiniger HD 7/14-4 M Plus verfügt ab Werk über zahlreiche innovative Ausstattungsmerkmale für sicheres und komfortables Arbeiten. Die automatische Druckentlastung beispielsweise schützt Hochdruckkomponenten vor Belastungen im Stand-by-Betrieb, während die innovative EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, und die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Das Gerät ist für den stehenden und liegenden Betrieb geeignet und bietet damit viel Flexibilität in der Anwendung. Die robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf steigert Reinigungskraft und Energieeffizienz um rund 20 Prozent. Zahlreiche Möglichkeiten zur Ablage und transportsicheren Aufbewahrung von Zubehören sowie ein sehr servicefreundlicher Geräteaufbau ergänzen das durchdachte Konzept des HD 7/14-4 M plus.

Qualitativ hochwertige Ausstattung Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer. Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor. Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing. Flexibler Betrieb Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt. Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren. Hohe Mobilität Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf. Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten. Durchdachte Zubehöraufbewahrung Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze. EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät. Praktisches Düsenfach zur Unterbringung der Rotordüse. Vorbildliche Servicefreundlichkeit Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite. Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube. Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser. Kraft- und zeitsparende Lösungen Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole. EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt. Gesteigerte Energieeffizienz Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten. 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz.