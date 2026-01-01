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    Hochdruckreiniger HD 7/14-4 M Plus | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und schwarzem Schlauch, auf zwei Rädern stehend.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 7/14-4 M Plus

    Bestellnummer: 1.524-932.0

    • 4-poliger, langsam laufender, robuster Wechselstrommotor
    • Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
    • Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
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