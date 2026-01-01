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    Hochdruckreiniger HD 7/14-4 MX Plus | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Schlauchrolle und Pistole, grau und gelb, auf Rädern.

    Hochdruckreiniger

    HD 7/14-4 MX Plus

    Bestellnummer: 1.524-931.0