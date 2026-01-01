Hochdruckreiniger HD 7/14-4 MXA Plus | Kärcher

Wechselstrombetriebener mobiler Hochdruckreiniger HD 7/14-4 MX mit Druckschaltersteuerung, integriertem Schlauchwagen zur bequemen Handhabung des Hochdruckschlauchs sowie zahlreichen Ablage- und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre. Eine neu entwickelte, robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf garantiert lange Standzeiten des leicht manövrierbaren und einfach zu verstauenden Geräts, senkt den Energiebedarf und verbessert gleichzeitig die Reinigungsleistung um jeweils rund 20 Prozent. Ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten erlauben die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, und die EASY!Lock-Schnellverschlüsse für ein im Vergleich zu herkömmlichen Verbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Die automatische Druckentlastung schützt die Hochdruckkomponenten effektiv und zuverlässig vor Belastungen im Stand-by-Betrieb. Hochdruckpumpe und elektronische Komponenten sind dank des wartungsfreundlichen Geräteaufbaus besonders einfach zu erreichen.

Federgetriebene automatische Schlauchtrommel Maximaler Komfort beim Umgang mit dem Hochdruckschlauch. Ermöglicht geringe Rüstzeiten durch schnelles Auf– und Abwickeln. Vermeidet Stolperfallen und erhöht so die Betriebssicherheit. Zusätzlicher Standfuß Vergrößert die Standfläche des Geräts. Erhöht die Kippsicherheit im stehenden Betrieb. Qualitativ hochwertige Ausstattung Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer. Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor. Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing. Durchdachte Zubehöraufbewahrung Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze. EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät. Praktisches Düsenfach zur Unterbringung der Rotordüse. Hohe Mobilität Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf. Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten. Flexibler Betrieb Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt. Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren. Vorbildliche Servicefreundlichkeit Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite. Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube. Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser. Kraft- und zeitsparende Lösungen Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole. EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt. Gesteigerte Energieeffizienz Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten. 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz.