10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Hochdruckreiniger HD 7/14-4 MXA Plus | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Schlauchaufroller, graues Gehäuse, gelbe Akzente, auf Rädern für Mobilität.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 7/14-4 MXA Plus

    Bestellnummer: 1.524-947.0

    • Federgetriebene automatische Schlauchtrommel
    Angebot anfordern