Hochdruckreiniger HD 8/18-4 M St | Kärcher

Unsere leistungsstarke Motor-/Pumpeneinheit HD 8/18-4 M St mit robuster 3-Kolben-Axialpumpe und Messing-Zylinderkopf sowie 4-poligem, langsam laufendem Drehstrommotor und Druckschaltersteuerung beeindruckt mit bis zu 20 Prozent gesteigerter Energieeffizienz und Reinigungsleistung. Das stationäre Mittelklassegerät ist dabei sowohl für den stehenden als auch den liegenden Betrieb ausgelegt. Die 3-Punkt-Aufnahme auf der Geräterückseite erlaubt eine vertikale Wandmontage wie auch den horizontalen Einbau. Der einfache Zugang zu der von einem großen Wasserfilter geschützten Hochdruckpumpe sowie den elektronischen Komponenten beweist den sehr wartungsfreundlichen Aufbau des Geräts. Mit der Servo-Control-Funktion lassen sich Wassermenge und Arbeitsdruck über eine entsprechende Düsenauswahl variieren. Alle Hochdruckkomponenten sind vor Belastungen im Stand-by-Betrieb durch die zuverlässige automatische Druckentlastung geschützt.

Qualitativ hochwertige Ausstattung Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer. Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor. Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing. Flexibler Betrieb Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt. Vorbereitet für stationären Betrieb Einfache und robuste 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung auf der Geräterückseite. Sehr platzsparende, kompakte Bauweise. Robustes Kunststoffchassis schützt die Pumpe zuverlässig vor Beschädigungen und Verschmutzungen. Vorbildliche Servicefreundlichkeit Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite. Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube. Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser. Gesteigerte Energieeffizienz Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten. 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz.