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    Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MX Plus Agri | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel, graues Gehäuse, gelbe Akzente, auf Rollen, Pistole und Lanze befestigt.

    Hochdruckreiniger

    HD 8/18-4 MX Plus Agri

    Bestellnummer: 1.524-973.0