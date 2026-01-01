Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further | Kärcher

Der limitiert verfügbare schwarze Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further aus 30 % recyceltem Kunststoff¹⁾ mit exklusivem Zubehör ist ein kompakter, leistungsstarker Hochdruckreiniger mit 4-poligem, langsam laufendem Drehstrommotor. Die nachhaltige Bauweise mit 30 % recycelten Materialien erfüllt höchste ökologische Standards und schont wertvolle Ressourcen. Die umweltfreundliche, EPS-freie Verpackung aus Wellpappe mit Wabenstruktur bietet robusten Dämpfungsschutz und schützt dank einer Beschichtung auf Erbsenstärkebasis empfindliche Oberflächen vor Kratzern. Die automatische, federgetriebene Schlauchtrommel vereinfacht das Handling, spart Rüstzeit und erhöht die Sicherheit im Betrieb. Ein einfahrbarer Schubbügel sowie integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten sorgen für Mobilität und kompaktes Verstauen. Die leistungsstarke 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung sichert eine lange Lebensdauer. Zum Zubehör gehören 1 Liter RM 82N mit Schaumlanze, ein LED-Düsenlicht und der eco!Booster. Die integrierte EASY!Lock TR20-Halterung bietet Platz für Zubehör. Ein direkter Zugang zu Pumpe und Elektrokasten vereinfacht Wartung und Service.

Automatische, federgetriebene Schlauchtrommel Maximaler Komfort beim Umgang mit dem Hochdruckschlauch. Ermöglicht geringe Rüstzeiten durch schnelles Auf– und Abwickeln. Vermeidet Stolperfallen und erhöht so die Betriebssicherheit. Hochwertiges Zubehör 1 Liter Reinigungsmittel RM 82N und Schaumlanze. Schnelle und schonende Reinigung durch eco!Booster. Düsenlicht bei schlechten Lichtverhältnissen. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 30 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Verpackung ohne EPS: bietet robusten, umweltfreundlichen Dämpfungsschutz durch Wellpappe mit Wabenstruktur und schützt empfindliche Oberflächen dank kratzfester Beschichtung aus Erbsenstärke. eco!Booster steigert die Reinigungsleistung bei gleichzeitiger Wasser- und Energieersparnis. Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit Direkter und anwendungsfreundlicher Zugang zur Pumpe. Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite. Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube. Hohe Mobilität Kompaktes Gerät mit reduziertem Platzbedarf durch per Knopfdruck einfahrbaren Schubbügel. Müheloses Verstauen in Servicefahrzeugen. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten. Durchdachte Zubehöraufbewahrung Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze. EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät. Praktisches Düsenfach zur Unterbringung der Rotordüse.