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    Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Zubehör: Düsen, Reinigungsmittel, Sprühflasche und Bürste auf gelbem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further

    Bestellnummer: 1.524-978.0

    • Limitierter schwarzer Kaltwasser-Hochdruckreiniger, 30 % recycelter Kunststoff¹⁾
    • Automatische, federgetriebene Schlauchtrommel
    • eco!Booster, Dreckfräser, Becher-Schaumlanze, LED-Düsenlicht und Schnellkupplung
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    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.