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    Hochdruckreiniger HD 8/18-4 St H | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger in Edelstahlgehäuse mit gelben Bedienelementen und Lüftungsschlitzen.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 8/18-4 St H

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.524-966.0

    • Robustes Gehäuse und Rahmen aus Edelstahl
    • Einfache Installation, Bedienung und Wartung des Geräts
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