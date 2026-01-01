Hochdruckreiniger HD 8/20 G | Kärcher

Maximale Unabhängigkeit, Flexibilität und Mobilität garantiert unser Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 8/20 G mit 200 Bar Druck und Benzinmotor von Honda. Auch wenn keine Stromversorgung vorhanden ist, erlaubt das Gerät einen autarken Einsatz unter schwierigsten Bedingungen. Selbst ein Wasseranschluss ist nicht nötig, da der Hochdruckreiniger aus der HD Gasoline Advanced-Reihe im Notfall Wasser auch aus Gewässern ansaugen kann. Sein extrem robuster Grundrahmen widersteht auch starken Beanspruchungen. Das Rahmenkonzept ist gleichzeitig so ergonomisch gestaltet, dass der Transport auch auf unebenen Untergründen einfach von der Hand geht. Pannensichere Räder tun ihr Übriges dazu. Ein großer Wasserfilter und ein Thermoventil schützen die Pumpe, während ein optionaler Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung das komplette Gerät zusätzlich absichert. Komfortables Arbeiten ermöglichen die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, mit denen das Auf- und Abrüsten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller von der Hand geht.

Maximale Unabhängigkeit Mit zuverlässigen Honda- bzw. Yanmar-Motoren ausgestattet, für Einsätze ohne externe Stromversorgung. Kann Wasser ansaugen – beispielsweise aus Seen oder aus Teichen – und zur Reinigung nutzen. Herausragender Bedienkomfort Das ergonomische Rahmenkonzept erleichtert den Transport auch auf unebenen Untergründen. Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät. Pannensichere Räder garantieren eine dauerhaft hohe Mobilität. Hohe Vielseitigkeit Optionaler Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung schützt das Gerät zuverlässig. Anbausatz Schlauchtrommel für kürzere Auf- und Abrüstzeiten optional erhältlich. Tragbare Version mit robustem Rohrrahmen speziell für Maler und Gipser (HD 728 B). Ausgelegt für härteste Einsätze Sehr robuster Grundrahmen für den täglichen Einsatz unter rauen Bedingungen. Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe. Thermoventil zum Schutz der Pumpe vor Überhitzung im Kreislaufbetrieb.