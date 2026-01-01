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    Hochdruckreiniger HD 8/20 G | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Benzinmotor auf zwei Rädern, grauer Rahmen und gelbe Akzente.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 8/20 G

    Bestellnummer: 1.187-904.0

    • Robuster, pulverbeschichteter Rohrrahmen
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