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    Hochdruckreiniger HD 9/18-4 M ST Classic | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Zubehör: Pistole, Schlauch und Düsenaufsätze auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 9/18-4 M ST Classic

    Bestellnummer: 1.367-933.0

    • Robuster Stahlrohrrahmen
    • Kurbelwellenpumpe
    • Großer, transparenter Wasserfilter
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