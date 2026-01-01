Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Hochdruckreiniger HD 9/20-4 MX Plus | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Schlauchrolle, graues Gehäuse, gelber Knopf, Pistole und Räder, für professionelle Reinigung.

    Hochdruckreiniger

    HD 9/20-4 MX Plus

    Bestellnummer: 1.524-927.0