HD-Trailer HD 9/23 De Tr1 | Kärcher

Ausgestattet mit einem bärenstarken, zuverlässigen und umweltfreundlichen (EU STAGE V) Yanmar-Dieselmotor und einem 1000 Liter großen Wassertank, arbeitet unser mobiler Kaltwassertrailer HD 9/23 De Tr1 völlig autark. Umfangreiche Hochdruckreinigungseinsätze, wie sie beispielsweise in Kommunen oder im Baugewerbe häufig anfallen, sind damit problemlos zu meistern. Mit einem Arbeitsdruck von 230 Bar und einer Schwemmleistung von bis zu 930 Litern pro Stunde sind den Anforderungen dabei kaum Grenzen gesetzt. Serienmäßig ist der HD-Trailer zum Beispiel mit einer ergonomischen EASY!Force-Hochdruckpistole sowie zahlreichen Ablagemöglichkeiten ausgerüstet. Das robuste Gerät ist darüber hinaus sehr einfach zu bedienen und optional auch in anderen konfigurierbaren Varianten erhältlich – beispielsweise mit einer Schlauchtrommel im Heckbereich oder in einer Cab-Version.

Unabhängig von externer Strom- oder Wasserversorgung Yanmar-Diesel- oder Honda-Benzinmotoren (beide EU STAGE V) für autarkes Arbeiten. 1000-Liter-Wassertank für mindestens eine Stunde Arbeiten bei voller Leistung. Integriertes Trailerkonzept für hohe Mobilität und maximale Unabhängigkeit. Einfache und komfortable Bedienung Einfachste Bedienbarkeit und damit auf den Einsatz in Mietparks zugeschnitten. Komfortable Ausstattung mit Motoren-Elektrostart und optionaler Schlauchtrommel. Ablagefach im Heckbereich zur Aufbewahrung von Kraftstoffkanister und Zubehör. Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze Zuverlässige, bewährte Kärcher Hochdrucktechnik mit hoher Lebensdauer. Frontschutzbügel und Heck-Abdeckplane zum Geräteschutz optional erhältlich. Das integrierte Frostschutzsystem erlaubt ganzjährige Arbeitseinsätze. Mehrere Konfigurationen möglich Flexible, maßgeschneiderte Konfigurationen für individuelle Kundenanforderungen. Optionale Cab-Variante zum Einsatz auf Pritschen oder zum Einbau in Fahrzeuge. Auf Anfrage können die Tanks auch in Sonderfarben ausgeführt werden.