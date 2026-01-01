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    HD-Trailer HD 9/23 De Tr1 | Kärcher

    Grauer Kärcher Anhänger mit Hochdruckreiniger, offenem Fach und grüner Kanister, auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    HD-Trailer

    HD 9/23 De Tr1

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.524-954.202

    • Bedarfsgerechte Konfiguration
    • Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
    • Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
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