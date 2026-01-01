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    Hochdruckreiniger HD 9/23 G | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit robustem Rahmen und großen Rädern, geeignet für professionelle Reinigung.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 9/23 G

    Bestellnummer: 1.187-906.0

    • Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
    • Premium-Honda- oder -Yanmar-Motor, Rahmenkonzept und pannensichere Räder
    • 15 m HD-Schlauch, EASY!Force Advanced, Powerdüse
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