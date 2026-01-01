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    Höchstdruckreiniger HD 9/50-4 Cage | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit robustem Metallrahmen, großen Rädern und einem schwarzen Motor, geeignet für industrielle Anwendungen.

    Höchstdruckreiniger

    HD 9/50-4 Cage

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.367-156.0

    • 4-poliger luftgekühlter Elektromotor
    • Wassermangelsicherung (optional)
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