Höchstdruckreiniger HD 9/50-4 Cage | Kärcher

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Höchstdruckreiniger
Bestellnummer: 1.367-156.0
Arbeitsdruck (bar / MPa)
150 - max. 500 / 15 - max. 50
Fördermenge (l/h)
500 - 900
Zulauftemperatur (°C)
max. 60
Kraftstoff
Elektrisch
Motorleistung (kW)
15
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Pumpentyp
Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe
Gewicht ohne Zubehör (kg)
150
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
195
Abmessungen (L × B × H) (mm)
930 x 800 x 920
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch