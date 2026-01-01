HD-Kugelhahn, Edelstahl, G1/2" | Kärcher

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Bestellnummer: 6.413-500.0Hochdruck-Kugelhahn aus Edelstahl. Nennweite DN 13, Nenndruck PN 400 für Temperaturbereich bis 100 °C. Anschluss G1/2"-Innengewinde.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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