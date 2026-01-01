HD-Pistole 2500 l/h, 300 bar, M22x1,5, Food | Kärcher

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Bestellnummer: 4.775-825.0High-End-Handspritzpistole mit optimiertem Durchfluss. Geringe Druckverluste auch bei Wassermengen bis zu 2500 l/h. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien bieten beste Voraussetzungen für den Einsatz im Food-Gewerbe und in der Industrie. Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5.
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
300
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Farbe
Anthrazit
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1