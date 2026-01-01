10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    HD-Schlauch Rohrreinigung DN6 14MPa 20m | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit Anschlüssen an beiden Enden, auf weißem Hintergrund.

    HD-Schlauch Rohrreinigung DN6 14MPa 20m

    Bestellnummer: 6.392-632.0

    Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
    Angebot anfordern