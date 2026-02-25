HD-Trailer - mobile Hochdruckreinigung | Kärcher

Autark, mobil und für lange Arbeitseinsätze. Leistungsstarke Benzin- oder Dieselmotoren sowie ein 1000-Liter-Wassertank garantieren mindestens eine Stunde volle Hochdruckleistung bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben. Ideal auf Baustellen, in kommunalen Betrieben oder zur Vermietung an weitere professionelle Anwender. Vielseitig konfigurierbares Gerät, äußerst robust und sehr einfach zu bedienen.