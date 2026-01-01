Hochdruckreiniger HDS 10/21-4 M | Kärcher

Der HDS 10/21-4 M gehört zu den leistungsstärksten Heißwasser-Hochdruckreinigern der Mittelklasse und begeistert zudem mit durchdachter Ergonomie und hoher Benutzerfreundlichkeit. Sein langsam laufender, 4-poliger und wassergekühlter Elektromotor, die robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben sowie die sparsame eco!efficiency-Stufe sorgen gleichzeitig für höchste Leistung und einen zuverlässigen, wirtschaftlichen Betrieb. Serienmäßig für ermüdungsfreies und zeitsparendes Arbeiten mit dabei sind auch die kraftsparende EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit Servo Control und 1050 Millimeter langem Strahlrohr mit patentierter Düsentechnologie sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse. Überzeugend auch viele weitere Ausstattungs- und Leistungsdetails, wie die optimierte Brennertechnik, die 2 Reinigungsmitteltanks, das komfortable Mobilitätskonzept, die umfangreiche Sicherheitstechnik, die einfache Bedienung mit nur einem Schalter oder die cleveren Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung.

Hohe Wirtschaftlichkeit In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 % reduziert. Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze. Höchste Effizienz Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany“. 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe. Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Betriebssicherheit Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser. Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts. Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem. Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät Das komplette Zubehör kann direkt am Gerät untergebracht werden. Für Saugschlauch und Netzkabel gibt es 2 Haltehaken. Geräumiges Aufbewahrungsfach, z. B. für Reinigungsmittel, Handschuhe oder Werkzeug. Reinigungsmitteldosierung Einfaches Umschalten zwischen Reinigungsmitteltank 1 und 2. Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion. Mobilitätskonzept Joggerprinzip mit großen, gummibereiften Rädern und Lenkrolle. Integrierte Kippmulde für kräfteschonenden Transport über Absätze. Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit. Einfache Bedienelemente Ein Schalter für alle Gerätefunktionen.