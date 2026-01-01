Hochdruckreiniger HDS 10/21 -4 St EU-I | Kärcher

Der HDS 10/21-4 St ist ein stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Ölbrenner, der ein Plus an Hochdruck mitbringt: Bis zu 210 Bar Druck machen auch mit hartnäckigen Verschmutzungen kurzen Prozess. Der 4-polige, langsam laufende Elektromotor mobilisiert große Leistung für fordernde Dauereinsätze. Die robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf stellt bis zu 1000 Liter Wasser pro Stunde bereit. Der Wasservorlagebehälter integriert einen Entkalkungsschutz und einen Wasserfilter zum Schutz der Pumpe. Das Reinigungsmittel wird angesaugt und durch ein Ventil präzise dosiert. Ein Leerstand des Reinigungsmittels wird angezeigt. Für eine hohe Betriebssicherheit sorgt die elektronische Überwachung des Ölbrenners und der gesamten Technik. Ein intuitiver Drehschalter oder optional eine Fernsteuerung machen die Bedienung einfach, auch Service- und Wartungsaufgaben sind anwenderfreundlich gestaltet. Eine Vielzahl verfügbarer Zubehöre ermöglicht das Anpassen des HDS 10/21-4 St an unterschiedlichste Reinigungsaufgaben. Das Gerät kann durch ein Manometer und einen Stundenzähler, eine zweite Reinigungsmitteldosierung sowie ein System zur Druckentlastung ergänzt werden.

Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit. Besonders robust und sehr langlebig. Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze. Wassergekühlter 4-poliger Elektromotor Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. 4-poliger, langsam laufender Elektromotor garantiert eine längere Standzeit. Für hohe Leistung und geringe Wartungskosten. Effiziente Brennertechnik Hochleistungsbrenner mit stehender Heizschlange und verpuffungsfreier Dauerzündung. Mit bewährter und effizienter Kärcher Brennertechnologie für geringen Kraftstoffverbrauch. Brenner mit hohem Wirkungsgrad (> 91 %), geringem Kraftstoffverbrauch und sehr niedrigen Abgasemissionen. Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall. Abschaltung bei Über-/Unterspannung. Überwachung der Flammen- und Abgastemperatur, Schutz gegen Wassermangel/ Überdruck, Entkalkungsschutz mit Leermeldeanzeige und Überwachung auf Fehlfunktion gewährleisten sicheren, langlebigen Betrieb. Qualitativ hochwertige Ausstattung Integrierter Wasservorlagebehälter mit Entkalkungsschutz und Leermeldeanzeige schützt die Heizschlange und das komplette System vor Kalkablagerungen. Gehäuse und Rahmen sind aus pulverbeschichtetem Stahl und damit robust ausgeführt. Das Ansaugsystem für das Reinigungsmittel mit Dosierventil und Leermeldeanzeige ist Teil der hochwertigen Standardausstattung. Einfache und komfortable Bedienung Ein Drehschalter für alle Funktionen. Für einfache und schnelle Handhabung ohne langwierige Einarbeitung. Praktische Fehleranzeige informiert Anwender unmittelbar und spart Zeit. Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig. Großer, transparenter Wasserfeinfilter Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser. Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten. Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen. Reinigungsmittelansaug- und dosiersystem für noch bessere Reinigungsergebnisse Über die Dosierungseinstellung können Reinigungsmittel präzise je nach Verschmutzungsgrad dosiert werden. Zur exakten, stufenlosen Reinigungsmitteldosierung. Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit Leichter Zugang zu allen service- und wartungsrelevanten Komponenten. Flächendeckendes Servicenetz mit bestens geschulten Service-Technikern. Die Anzeige von Fehlercodes, Betriebszustand, Wartungsintervall der Pumpe und Überwachung auf fehlerhaften Betrieb des Brenners und der gesamten Maschine erleichtern den Service. Hohe Flexibilität Optional kann das Gerät mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Für jedes Einsatzziel und jede Reinigungsaufgabe bietet Kärcher das passende Zubehör aus dem umfassenden Sortiment für Hochdruckreiniger. Stundenzähler und Manometer sowie eine automatische Druckentlastung zum Schutz der Zubehöre und Rohrleitungen sind optional erhältlich.