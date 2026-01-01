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    Hochdruckreiniger HDS 1000 De Weed | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Metallrahmen, schwarzer Motor und gelbem Griff auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 1000 De Weed

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.811-947.0

    • Leistungsstarke Heißwassereinheit mit Dampfstufe
    • Sparsamer Dieselmotor mit komfortablem Elektrostart
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