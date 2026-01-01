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    Hochdruckreiniger HDS 12/14-4 St Gas | Kärcher

    Kärcher Heizkessel mit grauem Gehäuse und Bedienfeld, oben ein silberner Zylinder und rechteckiger Auslass.

    Hochdruckreiniger

    HDS 12/14-4 St Gas

    Bestellnummer: 1.251-901.0