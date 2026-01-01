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    Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 S | Kärcher

    Grauer Kärcher Hochdruckreiniger mit zwei großen Rädern und einem Bedienfeld auf der Oberseite.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 12/18-4 S

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.071-959.0

    • eco!efficiency-Stufe, wassergekühlter 4-poliger Elektromotor mit Axialpumpe
    • 10 m HD-Schlauch, zusätzliches Staufach für Zubehör
    • EASY!Force Advanced mit Servo-Control-Regler, 2 Reinigungsmitteltanks, Entkalker
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