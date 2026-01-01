Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 S | Kärcher

Serienmäßig mit hochwertigen Komponenten, wie dem wassergekühlten, langsam laufenden, 4-poligen Elektromotor, sowie einer robusten 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben ausgestattet punktet der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 S von Kärcher mit hoher Zuverlässigkeit. Dazu begeistert das Gerät aus der Superklasse, dank intuitiver Ein-Knopf-Bedienung, einer ergonomischen Zubehöraufbewahrung und der kraftsparenden EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit 1050 Millimeter langem Strahlrohr und Servo Control, Anwender mit einem mühelosem Handling. Zwei Reinigungsmitteltanks mit präzisen Dosiermöglichkeiten, die sparsame eco!efficiency-Stufe sowie die optimierte Brennertechnik ermöglichen dazu sehr wirtschaftliche Reinigungseinsätze. Bewährte Sicherheitstechnik mit Wasserfilter, Sicherheitsventil, SDS-Schlauch und durchdachten Entkalkungsmöglichkeiten schützt Komponenten zudem wirkungsvoll und gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit des Geräts.

Hohe Wirtschaftlichkeit In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 % reduziert. Höchste Effizienz Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany“. 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe. Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät Das komplette Zubehör kann direkt am Gerät untergebracht werden. Für Saugschlauch und Netzkabel gibt es 2 Haltehaken. Geräumiges Aufbewahrungsfach, z. B. für Reinigungsmittel, Handschuhe oder Werkzeug. Betriebssicherheit Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser. Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts. Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem. Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze. Reinigungsmitteldosierung Einfaches Umschalten zwischen Reinigungsmitteltank 1 und 2. Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion. Mobilitätskonzept Joggerprinzip mit großen, gummibereiften Rädern und Lenkrolle. Integrierte Kippmulde für kräfteschonenden Transport über Absätze. Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit. Einfache Bedienelemente Ein Schalter für alle Gerätefunktionen.