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    Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SX | Kärcher

    Grauer Kärcher Hochdruckreiniger mit Rädern und Griffen, seitlich aufgenommen.

    Hochdruckreiniger

    HDS 13/20-4 SX

    Bestellnummer: 1.071-932.0