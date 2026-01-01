Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA | Kärcher

Extrem leistungsstark, extrem gut ausgestattet, extrem anwenderfreundlich – der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA mit automatischer Schlauchtrommel und integriertem Ultra Guard-HD-Schlauch. Die Schlauchtrommel ermöglicht das Auf- und Abrollen des 20 Meter langen, teflonbeschichteten Schlauchs in einem Winkel von bis zu 45° und verkürzt zudem die übliche Rüstzeit auf etwa die Hälfte. Für höchste Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit sorgen hochwertige Komponenten, wie der wassergekühlte 4-polige Elektromotor, die robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben, eine optimierte Brennertechnik sowie die sparsame eco!efficiency-Stufe. Dank kraftsparender EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit Servo Control und 1050-Millimeter-Strahlrohr mit patentierter Düsentechnologie punktet das Gerät auch mit anwenderfreundlicher Ergonomie für ermüdungsarmes Arbeiten. Dazu ist der HDS 13/20-4 SXA intuitiv mit nur einem Knopf bedienbar, sehr einfach zu warten und mit durchdachten Sicherheitskomponenten sowie sinnvollen Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre ausgestattet.

Automatische Schlauchtrommel Ermöglicht um über 50 % kürzere Rüstzeiten. Erlaubt auch unter Druck das Auf- und Abrollen in einem Winkel von bis zu 45°. Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze. Hohe Wirtschaftlichkeit In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 % reduziert. Höchste Effizienz Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany“. 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe. Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Betriebssicherheit Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser. Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts. Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem. Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät Das komplette Zubehör kann direkt am Gerät untergebracht werden. Für Saugschlauch und Netzkabel gibt es 2 Haltehaken. Geräumiges Aufbewahrungsfach, z. B. für Reinigungsmittel, Handschuhe oder Werkzeug. Reinigungsmitteldosierung Einfaches Umschalten zwischen Reinigungsmitteltank 1 und 2. Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion. Exaktes Dosierventil gewährleistet niedrigen Verbrauch. Mobilitätskonzept Joggerprinzip mit großen, gummibereiften Rädern und Lenkrolle. Integrierte Kippmulde für kräfteschonenden Transport über Absätze. Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit. Einfache Bedienelemente Dampfstufe durch stufenlose Regulierung von Wasserdruck/-menge an der Pumpe. Einfache und intuitive 1-Knopf-Bedienung.