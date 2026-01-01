HDS-Trailer HDS 13/35 De Tr1 | Kärcher

Mobilität ist Trumpf beim HDS 13/35. Der trailerbasierte Heißwasser-Hochdruckreiniger erzeugt 350 Bar, ist völlig unabhängig von Stromquellen und somit absolut flexibel einsetzbar – zum Beispiel auf Baustellen, im industriellen sowie im städtischen Bereich. Hohe Zuverlässigkeit und Effizienz sowie Service- und Bedienerfreundlichkeit machen das frei konfigurierbare Gerät zum vielseitigen Reinigungsprofi.

Höchste Effizienz Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie. Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme. Umweltschonender Betrieb und geringe Betriebskosten dank Kärcher eco!efficiency-Modus. Einfache Bedienung Die Bedienung erfolgt bequem über einen zentralen Wahlschalter. 2 optionale Schlauchtrommeln im Bedienbereich ermöglichen schnelles Auf- und Abrüsten. Großzügige und sichere Ablagemöglichkeiten für Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel. Unabhängiger Einsatz Großer 500-l-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Wasserleistung. 100-Liter-Dieseltank – ideal für lange Arbeitseinsätze. Kraftvolle Yanmar-Dieselmotoren ermöglichen den autarken Einsatz ohne externe Stromquelle. Hohe Flexibilität Dank der Möglichkeit zur Konfiguration kann jeder Trailer nach Kundenwunsch zusammengestellt werden. Skid- und Cab-Varianten machen variablen Einsatz möglich, mobil oder stationär. Servicefreundlichkeit Eine große Haube erleichtert dem Servicemitarbeiter den Zugang zur Technik. Durchdachte Service-Software zur schnellen Fehlerdiagnose im Servicefall. Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer. Zuverlässigkeit Mit an Bord: Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung. Zahlreiche Sicherheitsfunktionen schützen den HDS Trailer vor Beschädigung im Fehlerfall. Eingebauter Frostschutzmodus zum Schutz aller Komponenten bei kalten Außentemperaturen.