HDS-Trailer HDS 17/20 De Tr1 | Kärcher

Dank kraftvollem Dieselmotor liefert der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 17/20 mit 200 Bar Druck auch ohne Strom stets saubere Reinigungsergebnisse – zum Beispiel auf Baustellen, in der Industrie oder im kommunalen Bereich. Neben maximaler Mobilität und Flexibilität besticht das zuverlässige Gerät durch vorbildliche Effizienz. Zudem punktet der HDS Trailer mit Servicefreundlichkeit und Bedienkomfort. Das Gerät ist nach Wunsch konfigurierbar und lässt sich somit optimal auf individuelle Anforderungen abstimmen.

Höchste Effizienz Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie. Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme. Umweltschonender Betrieb und geringe Betriebskosten dank Kärcher eco!efficiency-Modus. Einfache Bedienung Die Bedienung erfolgt bequem über einen zentralen Wahlschalter. Schnelles Auf- und Abrüsten dank 2 optionalen Schlauchtrommeln im Bedienbereich. Sichere Verstauung dank großzügiger Ablagemöglichkeiten für Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel. Unabhängiger Einsatz Großer 500-l-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Wasserleistung. Mit 100-l-Dieseltank – ideal für lange Arbeitseinsätze. Kraftvolle Yanmar-Dieselmotoren ermöglichen den autarken Einsatz ohne Stromquelle. Hohe Flexibilität Dank der Möglichkeit zur Konfiguration kann jeder Trailer nach Kundenwunsch zusammengestellt werden. Erhältlich als Skid- oder Cab-Varianten für den mobilen Einsatz als Anhänger oder als stationäre Lösung. Eine große Haube erleichtert dem Servicemitarbeiter den Zugang zur Technik. Servicefreundlichkeit Durchdachte Service-Software zur schnellen Fehlerdiagnose im Servicefall. Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer. Mit an Bord: Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung. Zuverlässigkeit Zahlreiche Sicherheitsfunktionen schützen den HDS Trailer vor Beschädigung im Fehlerfall. Eingebauter Frostschutzmodus zum Schutz aller Komponenten bei kalten Außentemperaturen. Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie.