HDS-Trailer HDS 17/20 De Tr1 - vorkonfiguriert Weed Control | Kärcher

Vorkonfiguriert mit Stoßdämpfern, jeweils einer Hoch- und Niederdruck-Schlauchtrommel, Drehzahlreduzierung und einer effizienten Funktion zur Unkrautbeseitigung eignet sich unser mobiler HDS 17/20 De Tr1 Weed Control perfekt zur Heißwasser-Hochdruckreinigung in Kommunen. Dank seines hohen Arbeitsdrucks (200 Bar) meistert das Gerät aber auch mühelos anspruchsvolle Aufgaben in der Industrie oder im Baugewerbe. Sein kraftvoller Dieselmotor ermöglicht von externen Stromquellen unabhängige Einsätze und damit ein Höchstmaß an Flexibilität. Darüber hinaus überzeugt der HDS 17/20 De Tr1 Weed Control auch mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit, Bedienkomfort und Servicefreundlichkeit.

Höchste Effizienz Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie. Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme. Umweltschonender Betrieb und geringe Betriebskosten dank Kärcher eco!efficiency-Modus. Einfache Bedienung Die Bedienung erfolgt bequem über einen zentralen Wahlschalter. Schnelles Auf- und Abrüsten dank 2 optionalen Schlauchtrommeln im Bedienbereich. Sichere Verstauung dank großzügiger Ablagemöglichkeiten für Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel. Unabhängiger Einsatz Großer 500-l-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Wasserleistung. Mit 100-l-Dieseltank – ideal für lange Arbeitseinsätze. Kraftvolle Yanmar-Dieselmotoren ermöglichen den autarken Einsatz ohne Stromquelle. Servicefreundlichkeit Durchdachte Service-Software zur schnellen Fehlerdiagnose im Servicefall. Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer. Mit an Bord: Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung.