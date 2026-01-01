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    Hochdruckreiniger HDS 18/18-4 S Classic | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit schwarzem Tank und gelbem Griff, montiert auf Rädern.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 18/18-4 S Classic

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.030-915.0

    • Schwemmleistung von 1800 l/h, Kurbelwellenpumpe, luftgekühlter 4-poliger Motor
    • Stationär einsetzbar, 2-Lanzen-Betrieb, Stahlrohrrahmen mit Kranhaken
    • EASY!Force Advanced mit Servo-Control-Regler, Flammüberwachung, Non-Flat-Wheels
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